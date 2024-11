Artistas de Nova Orleans vão abrir o Super Bowl em 2025

O Super Bowl marca o fim da temporada de jogos com a partida final para eleger o melhor time de futebol americano do ano. Esse evento é televisionado internacionalmente e já bateu recordes de audiência. Este mérito não é exclusivo dos jogadores, mas também dos artistas que abrem a noite e se apresentam nos intervalos. A NFL anunciou, nesta quinta-feira (28/11), a lista de artistas que participam do próximo evento na cidade que sediará a final, Nova Orleans. O Super Bowl acontecerá no dia 9 de fevereiro de 2025, no estádio Caesers Superdorme.



A celebração musical do Super Bowl LIX como de costume promete ser um espetáculo memorável, que nesta temporada irá refletir a forte herança cultural de Nova Orleans . Com a participação de artistas renomados como Jon Batiste e Trombone Shorty, o evento se tornará uma vitrine das sonoridades vibrantes e da alma do estado da Louisiana. O berço da música afro americana eternizou a cidade como uma das mais musicalmente ricas dos Estados Unidos. Batiste, além de seu prestígio como artista premiado, traz consigo uma proposta inovadora ao reinterpretar obras clássicas sob a influência do blues, enquanto sua composição para o filme "Saturday Night" demonstra sua versatilidade e profundo envolvimento com a música. A apresentação do hino nacional por ele celebra ritmos como jazz e blues para a história americana.

A performance de America the Beautiful por Trombone Shorty e Lauren Daigle complementará essa celebração, ao oferecer uma interpretação poderosa que ressoa com a energia e potência da Louisiana. Shorty, um ícone local, carrega nas veias o legado da música de rua da cidade, tendo começado sua carreira ainda na infância. Sua habilidade de fundir diferentes gêneros musicais, como funk e rock, o torna um artista singular. Juntos, esses músicos não apenas serão responsáveis pelo entretenimento do evento, mas também cumprem o papel de resgate da tradição cultural da terra de onde vieram, criando um ambiente de união e celebração que será lembrado por todos os fãs presentes e aqueles que assistem de longe.