Evento gratuito sobre churrasco pretende formar 2 mil assadores no DF

Ocorre, em Brasília, neste fim de semana, evento gratuito dedicado à formação de assadores profissionais e ao fortalecimento de empreendedorismo no setor churrasqueiro, com chefs de todo o país. A primeira edição no Centro-Oeste do Churrasco Lab começou na sexta-feira (29/11) e vai até domingo (1°/12), no shopping Píer 21.

O evento promete “imersão gastronômica” e une, “aprendizado, networking e paixão pela arte do churrasco e defumação”. Ao fornecer conhecimento teórico e prático sobre carnes, o encontro pretende capacitar, de forma gratuita, cerca de 2 mil profissionais. Para isso, conta com fomento da Secretaria de Estado, Desenvolvimento, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet- DF). Leia também: Por que Carrefour boicotou carne brasileira e depois pediu desculpas: entenda a polêmica

Jimmy Ogro, Cristóvão Laruça e Priscila Piestun são alguns dos nomes que ministram 16 oficinas, que trazem conhecimentos sobre, entre outros, métodos de defumação, técnicas de grelha e gestão em gastronomia.

Na aula de ‘dry aged’, por exemplo, o aluno aprende sobre a “maturação de carnes para intensificar o sabor”. Na de ‘ciência da carne’, por sua vez, são abordados “processos biológicos e físicos por trás do corte perfeito”. Outros temas, como soluções sustentáveis para a cozinha, técnicas ancestrais e processos essenciais para a realização do churrasco, também estão disponíveis entre os conteúdos teóricos. Vagas são limitadas e devem ser garantidas, de forma individual para cada oficina, por meio do site Sympla. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, mestres churrasqueiros conduzem a parte prática e chefiam uma praça de alimentação com oito estações gastronômicas para degustação. Rodadas de negócios, networking e shows musicais completam a programação. Em release, a chef assadora Jeniffer Aires, uma das curadoras do festival, diz que o objetivo do Churrasco Lab é democratizar o conhecimento. “Queremos fomentar o empreendedorismo e a prática profissional, tornando o aprendizado acessível para todos”, diz. “Nosso objetivo é transformar o Churrasco Lab em um marco para o setor gastronômico no Centro-Oeste.” Leia também: Café dá o tom de evento musical e gastronômico no Bosque

Confira a programação:

Sábado, 30 de novembro

9h: Cristóvão Laruça – Dry aged

10h30: Bruno Salomão – Técnicas de defumação

12h: Vinicius Rossignoli – Gastronomia do cerrado

13h30: Jimmy Ogro – Tudo sobre porco

14h: Melhor Carnes – A história por trás da maturação

15h30: Priscila Piestun – Empreendedorismo no churrasco

18h: Moisés Costa (Master Churras) – Fogo de chão Leia também: Restaurantes brasileiros figuram entre os 50 melhores da América Latina

Domingo, 1º de dezembro

9h: Betones – American Barbecue

11h: Rubens Catarina – Gestão em gastronomia

12h30: Ricardo Costa – Técnicas de grelha

14h30: Roberto Bocabello – Ciência da carne

16h: Adriano Geléia – Reaproveitamento do alimento

18h: Edvaldo Caribé – Ancestralidade, Moquém e peixes amazônicos