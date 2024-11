Café dá o tom de evento musical e gastronômico no Bosque

A partir desta quinta-feira (28/11) e até domingo (1º/12), os amantes de café poderão participar do Café no Bosque, que conta com experiências gastronômicas diversas, oficinas e palestras gratuitas, feira artesanal e música ao vivo. O evento ocorre no Bosque Park, na Asa Norte, e contará com menus especiais desenvolvidos exclusivamente para a ocasião, com apoio da consultora de alimentos e cafés, Lorena Andrade.

O Café no Bosque começa nesta quinta-feira (28/11), às 19h, com um happy hour e show do DJ Vinney. Na sexta-feira (29/11), haverá uma oficina de Drinks com café pelo especialista em drinks Daniel Viana, às 19h, e uma apresentação da banda Cidade Paralamas, às 20h. No sábado (30/11), às 15h, ocorre a palestra Café e a saúde, com o mestre em nutrição Willian Vagner, às 17h, e a oficina Harmonize com café, com a chef Carol Alves. No final do dia, haverá apresentação musical de Gustavo Gino.

O encerramento será no domingo (1º/12), com show de Nathalia Lima Trio, a partir das 13h, e com a oficina Preparo do café em casa, por Rodrigo Anero, às 16h, e a palestra Possibilidades do turismo de experiência com o café, apresentada por Cláudio Coutinho, às 19h. As inscrições para as palestras e oficinas são gratuitas pelo Sympla, as vagas são limitadas para cada uma das atividades, por isso a importância da inscrição para garantir o lugar. A feirinha será na sexta-feira (29/11), a partir das 16h, e no sábado (30/11) e domingo (1/12), a partir das 11h30.

Serviço

Café no Bosque

Nesta quinta-feira (28/11) e até domingo (1/12), no Complexo gastronômico Bosque Park Norte (ST SHLN BLOCO A). Entrada gratuita. Inscrições pelo Sympla.