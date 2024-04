Churrascarias e casas de carne da cidade apostam na variedade de cortes

Não é segredo que o brasileiro ama um bom churrasco, e na capital federal não é diferente. Espalhados pela cidade, não faltam restaurantes, churrascarias e casas de carne que oferecem ao público as delícias e sabores dos diferentes cortes de carne — afinal, tudo é motivo para um bom churrasco, seja um aniversário, uma confraternização de fim de ano ou alguma data comemorativa.

Para Paulo Godoy, diretor de operações da churrascaria Steak Bull, é unânime o gosto dos brasilienses por churrasco. "Nosso seguimento é referência no mundo todo quando falamos de churrascaria e rodízios, onde conseguimos servir diversos cortes de carnes, assados na brasa, parrilla e no bafo, com uma qualidade e sabor que é do brasileiro", detalha Paulo Godoy, diretor de operações da churrascaria Steak Bull.

Apesar do típico sabor nacional, Leandro Pompeo, sócio do Fuego Alma e Vino, destaca as influências internacionais no churrasco brasileiro. "O brasileiro possui diversas influências de vários países por conta de sua formação. Isso influenciou bastante nos gostos gastronômicos, como, por exemplo, o sul do país com o churrasco fogo de chão, inspirações europeias e as carnes assadas", exemplifica.

Resultado de influências nacionais ou internacionais, o churrasco sempre cai bem para o brasiliense. Por isso, o Divirta-se mais selecionou, nesta semana, seis restaurantes que oferecem ao público os mais diversos sabores dos cortes de carne bovina. Confira!

Apesar de inaugurado há apenas quatro anos, o Superquadra Bar já se tornou uma das casas de carne mais amadas pelo brasiliense. Criado pelo proprietário Tonico Lichtsztejn no intuito de aproximar o público da capital ao conceito de churrasco acessível, o espaço aproxima o cliente do churrasqueiro em um ambiente informal e descontraído, como os churrascos com os amigos de família.

No menu, encontram-se os mais diversos cortes de carnes nobres, como o flat iron (R$ 89 — 300) e o assado de tira (R$ 89 — 300g), por exemplo. Os acompanhamentos complementam a experiência do público, com opções como o famoso arroz de costela assada (R$ 44,50) e a galinhada especial (R$ 39).

Terra e mar

Com uma proposta voltada para frutos do mar, o restaurante NAU vai além dos animais oceânicos e explora também os sabores da carne bovina. Lançado recentemente, o menu na brasa é um dos grandes destaques da casa, com cortes especiais de carnes assadas na parrilla, além de combinações que unem terra e mar. Entre os preferidos do público, encontram-se a picanha (R$ 82 — 300g) e o ancho (R$ 149 — 400g), que podem ser acompanhados por legumes na brasa (R$ 17) e batatas ao forno com creme de alho R$ 16.

"Sabemos que os brasilienses gostam muito de churrasco e que todo dia é dia de churrasco. E cá entre nós, ele combina em qualquer ocasião", avalia Paulo Braga, diretor de operações do restaurante. "Então, criamos um menu cuidadosamente elaborado chamado na brasa para nossos clientes. Uma grande novidade, onde assamos os frutos do mar e cortes selecionados de carne bovina na brasa", explica Paulo.

Os que desejam harmonizar os cortes com um bom vinho, o local conta com uma carta com aproximadamente 150 rótulos das melhores regiões vinícolas do mundo.

Delícias internacionais

Comandado pelo renomado chef argentino Bienvenido Sotello, o Fuego, Alma e Vino é uma das principais casas especializadas em parrilla da capital, trazendo para a cidade inspirações gastronômicas de países da América do Sul, com pratos e cortes típicos da Argentina e do Uruguai. Os cortes destaque no restaurant são os importados diretamente do país hermano — o ojo de bife (R$ 192 — 500g), miolo do contra-filé, o bife de chorizo (R$ 115 — 300g), parte traseira do contra-filé e o bife ancho (R$ 192 — 500g), corte da parte dianteira do contra-filé. Além das estrelas do menu, a casa também oferece outro cortes suculentos e especiais, como o assado de tira (R$ 149 — 500g) - corte típico portenho mais fino da costela do boi, e o vacío (R$ 135 — 350g), ou fraldinha.

O sabor da brasa

Especialistas em fogo, o Rebu surgiu em Taguatinga há dois anos, com objetivo de ser uma casa de churrasco caseiro em Brasília. A brasa e a fumaça são o grande diferencial do restaurante — todos os pratos do menu, seja no molho, na carne ou em algum outro ingrediente, passam pelo fogo. No Rebu, o gosto do churrasco não está apenas nas carnes, mas também nas opções de entradas, lanches e hambúrgueres. Quando se trata de cortes de carnes, o destaque da casa é o short rib angus (R$ 99 — duas pessoas), ao lado do steak de chorizo (R$ 99 — duas pessoas).

Para três ou mais pessoas, o restaurante conta com opções como a churrascada Rebu (R$ 139), com linguiça artesanal, pão de alho, steak de sol, steak de chorizo, arroz parrilleiro, vinagrete, farofa e mandioca. Os que desejam saborear as carnes da casa com um bom drinque, o Rebu oferece ao público um happy hour de pratos e bebidas, de terça a sexta, das 11h30 às 20h.

Variedade de carne

Em apenas sete anos de funcionamento, a Steak Bull já se tornou um dos nomes mais queridos pelos brasilienses quando se trata de carnes nobres. Localizada no Setor de Clubes Esportivo Sul, a principal unidade da casa oferece ao público um rodízio premium e variado (de R$ 99 a R$ 129), com mais de 30 opções de bovinos, suínos, aves e pescados. Entre os principais cortes, destacam-se a picanha, o chorizo e o carré de cordeiro. O restaurante ainda conta com um bufê de mais de 20 acompanhamentos, sushis e sobremesas. Para Paulo Godoy, diretor de operações da churrascaria Steak Bull, a preferência dos brasilienses em relação aos diversos cortes é clara. “A picanha é a preferida pelos brasilienses, com certeza. Além dos cortes do cupim, o bife ancho e a maminha”, aponta.

Somente o essencial

Sal e brasa, além de itens essenciais para um bom churrasco, dão nome a uma das churrascarias mais tradicionais da cidade. Resultado do trabalho de quatro amigos gaúchos, a casa hoje é uma franquia com mais de 30 anos de história e 10 lojas espalhadas pelo Brasil, a primeira delas inaugurada em São José do Rio Preto, em São Paulo. A casa funciona em esquema de rodízio (de R$ 89,90 a R$129,90 — jantar e almoço), com destaque especial para os cortes assados na parrilla. Os amantes de churrasco podem se preparar para saborear delícias como flat iron, o prime rib, o steak sal e brasa e a picanha preparados no açougue da casa.