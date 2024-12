Natal do Cerrado chega a Pirenópolis; confira programação

Casa do Papai Noel no evento Natal do Cerrado, em Pirenópolis - (crédito: Fotos de Álvaro Gaspre)

Uma ótima opção para aproveitar as festas de fim de ano nos arredores de Brasília é o evento gratuito Natal do Cerrado, que promete levar muitas cores e alegria para a cidade de Pirenópolis. Esta já é a quarta edição do evento, que desta vez conta com novidades como a Vila de Natal e a Casa dos Presépios, que é composta por obras de artistas locais, além da tradicional Casa do Papai Noel. A cidade goiana também conta com diversas apresentações artísticas para conquistar o público, que vão se passar na vila.

Leia também: Pesquisa sobre conservação do Cerrado perde financiamento da FAPDF



Pirenópolis foi preenchida com luzes e enfeites desde o portal de entrada, passando pelas ruas e seguindo rumo ao Centro Histórico, local que abriga a concentração de atividades. O prefeito da cidade, Nivaldo Melo, destaca que a intenção do evento é fazer com que as pessoas que visitem a cidade sintam o verdadeiro espírito natalino, repleto de afeto e união. O objetivo é fazer com que o lugar se torne uma referência de destino natalino no Centro-Oeste.

Leia também: Família de mulher que morreu por erro médico será indenizada



O espaço foi inaugurado oficialmente no dia 25 de novembro, quando ocorreu a Parada de Natal e a abertura da Casa do Papai Noel, mas segue incluindo novidades na agenda ao longo das semanas.

Leia também: Três homens são presos em Ceilândia por deverem pensão alimentícia



Confira aqui a programação do evento

Casa do Papai Noel - Todos os dias - Horários: das 17h às 22h (semana) e 15h às 22h (finais de semana) - Local: Rua da Prata, ao lado dos Correios (Centro Histórico)

Casa dos Presépios - Todos os dias - Horários: das 17h às 22h (semana) e 15h às 22h (finais de semana)

Apresentações da Vila de Natal - Quinta-feira (5/12): Coral Canarinhos de Pirenópolis às 19h - Sexta-feira (6/12): Encontro de bandas às 19h - Sábado (7/12): Ana Terra e Karaokê Kids às 20h - Domingo (8/12): Julio Lemos às 21h - Terça-feira (10/12): Baile jazz, danças contemporâneas e folclóricas às 19h30 - Quarta-feira (11/12): Coral Canarinhos de Pirenópolis às 19h





























*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca