3 banhos para atrair saúde, amor e prosperidade em 2025

Amor, saúde e prosperidade são pedidos recorrentes durante o Ano-Novo. Os banhos energéticos, em especial, podem dar uma forcinha para transformar esses desejos em realidade. Praticados por muitas pessoas, independentemente da religião, eles tornaram-se tradição e é uma das maneiras mais antigas de utilizar plantas para atrair energias positivas.

“A utilização de ervas, plantas, flores, banhos e defumações é conhecida para a eliminação de dores, atrair amor, saúde e prosperidade, por exemplo. Essas ervas são elementos que estão em nosso cotidiano, facilitando o encontro. Muitas dessas estão em conexão com a natureza, trazendo aquela essência de terra, energias positivas, tranquilidade”, comenta Kelida Marques, espiritualista e mística.

A seguir, Kelida Marques ensina 3 banhos para limpar o corpo e atrair o que você deseja para 2025. Confira!

1. Banho para saúde

Ingredientes

2 gotas de óleo essencial de neroli

2 gotas de óleo essencial de lavanda

2 gotas de óleo essencial de patchouli

Água quente

1 cristal de quartzo

Como fazer

Em um recipiente com água quente, coloque o óleo essencial de neroli curativo mente-corpo, o óleo de lavanda para relaxamento e o óleo de patchouli. Coloque o cristal de quartzo na água para ampliar sua intenção e deixe por 1 hora.

“Pergunte ao seu corpo o que ele precisa para ser saudável e permita que as respostas cheguem a você na forma de imagens ou palavras. Visualize-se passando um tempo na natureza. Observe como essas coisas o fazem se sentir e pergunte ao seu Eu Superior se há algo que o ajudará a dominar a resistência às mudanças”, explica Kelida Marques.

Despeje o banho do pescoço para baixo após o banho de higiene e seque-se com uma toalha limpa, dando suaves batidas. Prefira, após o banho, usar roupas claras e afirme: “Minha saúde é minha prioridade e estou ansioso para cuidar de meu corpo.”

Os óleos essenciais podem ser usados nos banhos energéticos (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

2. Banho para conquistar um amor

Ingredientes

1 gota de óleo essencial de lavanda

1 gota de óleo essencial de jasmim

1 gota de óleo essencial de neroli

1 gota de óleo essencial de rosa-vermelha

Água quente

1 cristal rodocrosita

Como fazer

Em um recipiente com água quente, coloque o óleo essencial de lavanda para paz, o óleo de jasmim para autoconfiança, o óleo de neroli para sedução e o óleo de rosa-vermelha e misture. Coloque o cristal de rodocrosita na água do banho e deixe por 1 hora. Depois de seu banho de higiene, despeje a mistura do pescoço para baixo e seque-se com uma toalha limpa em suaves batidas pelo corpo.

Quando terminar, a espiritualista explica que é bom repetir a seguinte frase: “Minha vida é uma aventura e eu sou o amor”. Peça a seus guias espirituais mais orientação e perceba todas as informações que te chegarão nas próximas horas.

3. Banho para prosperidade e dinheiro

Ingredientes

3 gotas de óleo essencial de patchouli

4 gotas de óleo essencial de lavanda

2 gotas de óleo essencial de olíbano

Água quente

1 vela amarela

1 cristal de cornalina

Como fazer

Em um recipiente com água quente, coloque o óleo essencial de patchouli para abundância, o óleo de lavanda para equilibrar e o olíbano para aterramento espiritual e misture. Acenda uma vela amarela para representar seu poder pessoal e chame a Mãe Terra Deméter, Deusa da Colheita, para manifestar seus sonhos e propósitos. Adicione um cristal de cornalina para criatividade.

“Já no chuveiro ou na banheira, imagine quaisquer pensamentos ou sentimentos limitantes indo pelo ralo para que você possa se concentrar em todas as coisas positivas em relação ao seu objetivo”, comenta Kelida Marques.

Agora, despeje seu banho do pescoço para baixo. Seque-se pausadamente com uma toalha limpa. Quando terminar, afirme: “Sou um criador poderoso de meus objetivos e sei exatamente como os manifestar.” Apague a vela e vista-se com roupas de cores claras.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.

Por Julia Vitorazzo