Transporte público terá reforço para vestibular e PAS neste domingo (1/12)

Provas do Vestibular 60 e do PAS 3 são aplicadas durante a manhã e tarde de hoje - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O transporte público do Distrito Federal irá funcionar com reforço nas viagens de ônibus neste domingo (1/12). A determinação da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) é para atender à demanda de passageiros, que deve ser maior em função da realização do Vestibular 60 da Universidade de Brasília (UnB) e da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS), aplicados durante a manhã e à tarde, respectivamente. O metrô, por outro lado, estará com o sistema interrompido para manutenção e melhorias.

A Semob enviou comunicados às operadoras informando os locais e horários das provas e determinando o reforço operacional nas linhas que trafegam por essas localidades — o PAS 3 será aplicado no Plano Piloto, Ceilândia, Gama e Planaltina, enquanto o Vestibular 60 ocorrerá na UnB, no Pavilhão João Calmon (PJC). As linhas que se destinam à Rodoviária do Plano Piloto terão reforço especial, assim como as que partem da rodoviária para a UnB (linha 110) e para as vias W3 Sul e W3 Norte.

Os passageiros que irão fazer uso do transporte público hoje devem se lembrar que a maioria das linhas do DF não aceitam mais o pagamento de passagem com dinheiro em espécie. Portanto, é importante fazer a recarga antecipada do Cartão Mobilidade.

O Vestibular 60 , processo seletivo para o preenchimento de vagas extraordinárias destinadas a pessoas idosas para cursos de graduação, começa às 8h30, com fechamento dos portões às 8h. No total, são 214 vagas para o primeiro semestre letivo de 2025, distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina. Este ano, foram 982 inscritos. A duração da prova é de cinco horas e o resultado sai em 10 de janeiro.

O PAS 3, por sua vez, é realizado no período vespertino, a partir das 13h. Os portões fecham às 12h30. Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. A duração da prova também é de cinco horas e o resultado final sai em 23 de dezembro.

A primeira e segunda etapas do programa (PAS 1 e PAS 2) serão realizadas ainda neste mês, nos dias 8 e 15, respectivamente.