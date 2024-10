UnB abre inscrições do vestibular para pessoas com mais de 60 anos

CB Correio Braziliense

Vestibular para pessoas idosas está com as inscrições abertas - (crédito: Luis Gustavo Prado/Secom-UnB)

Fabio Nakashima

A Universidade de Brasília (UnB) está com as inscrições abertas até 29 de outubro para vagas extraordinárias em cursos de graduação, destinadas a pessoas idosas, com ingresso no primeiro semestre de 2025. Para o primeiro semestre são oferecidas 214 vagas, distribuídas entre os câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina. Os interessados podem solicitar a inscrição pelo portal do Cebraspe, de forma gratuita.

"Estamos muito felizes com o sucesso do Vestibular 60mais, tanto dentro quanto fora da Universidade. No primeiro vestibular, foram ofertadas 136 vagas em 36 cursos. Cada vez mais cursos se interessam em oferecer vagas e mais pessoas demonstram interesse em estudar. É mais um legado do qual me orgulho de deixar para a UnB e para o DF", afirma a reitora Márcia Abrahão.

Entre os cursos com mais oferta de vagas, estão: turismo (15), engenharia florestal (10) e saúde coletiva (10), ciências naturais – licenciatura (10), gestão do agronegócio – bacharelado (10), música (9) e ciências sociais – antropologia/sociologia – bacharelado/licenciatura (8).

A seleção será feita por meio de uma prova de redação em Língua Portuguesa, prevista para 1º de dezembro de 2024, no Distrito Federal. O resultado final e a convocação para o registro acadêmico on-line estão programados para o dia 10 de janeiro de 2025.

Confira aqui o edital do processo seletivo, com a relação dos cursos, vagas e cronograma das provas.