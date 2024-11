UnB: vestibular 60+ e PAS 3 serão realizados nesse domingo (1º/12)

LM Letícia Mouhamad

Avaliações ocorrem nesse domingo (1º/12) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesse domingo (1º/12), será realizado o Vestibular 60+ da Universidade de Brasília (UnB), processo seletivo para o preenchimento de vagas extraordinárias destinadas a pessoas idosas para cursos de graduação. O ingresso ocorrerá no primeiro semestre letivo de 2025.

A seleção se dará por meio da avaliação de conhecimentos, mediante aplicação de prova de redação em Língua Portuguesa. Para verificar o horário e os locais de realização da prova, o candidato deverá acessar o site no Cebraspe e informar o CPF. Os candidatos terão cinco horas para concluir a avaliação.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Foram registradas 1.076 inscrições homologadas. Ao todo, são ofertadas 214 vagas distribuídas nos campi Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina. O resultado final da seleção e a convocação para o registro acadêmico on-line estão previstos para 10 de janeiro de 2025.

O processo seletivo visa atender aos objetivos da Política do Envelhecer Saudável, Participativo e Cidadão (PESPC) da UnB, com o intuito de promover o envelhecimento saudável, participativo, digno e cidadão. Considera-se pessoa idosa a que tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o primeiro dia do registro acadêmico.

PAS 3

Também no domingo, serão aplicadas as provas da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada (PAS 3) da UnB. Com 11.643 inscrições, os candidatos concorrem a 4.233 vagas, sendo 2.113 para o primeiro semestre letivo de 2025 e 2.120 para o segundo. A primeira etapa do programa (PAS 1) será realizada em 8 de dezembro, e a 2° (PAS 2), em 15 de dezembro.

Para todos os subprogramas, haverá aplicação de provas de conhecimentos e de redação em língua portuguesa. O PAS 3 é composto de 120 itens que abordam todas as áreas do conhecimento e as obras selecionadas pela matriz de referência da prova.

Leia também: UnB divulga cronograma do PAS e do vestibular tradicional de 2025

A avaliação terá início às 13h, com duração de cinco horas. Os candidatos só poderão sair com o caderno de provas 15 minutos antes do término da aplicação. Diferentemente das demais etapas do PAS, que vão ocorrer no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, a terceira será realizada somente no DF, majoritariamente na UnB, nos câmpus Darcy Ribeiro (Plano Piloto), Ceilândia, Gama e Planaltina.

O gabarito preliminar das provas de conhecimento será divulgado entre 3 e 5 de dezembro, e o resultado final, em 23 do mesmo mês. Já o resultado do processo seletivo e a convocação em primeira chamada, para ingresso no 1º semestre letivo de 2025, estarão disponíveis em 7 de fevereiro de 2025. Confira mais informações pelo site do Cebraspe e no edital.

* Com informações do Cebraspe.