Metrô terá simulação de fumaça de terça-feira (3/12) até sexta (6/12)

As estações do metrô 110 Sul e Estação Central vão passar por um exercício de simulação de fumaça em túnel e teste do sistema de ventilação. A simulação ocorrerá de madrugada, fora do horário comercial.



Na terça (3/12) e quarta-feira (4/12), a simulação acontece na Estação 110 Sul e na quinta (5/12) e sexta-feira (6/12) na Estação Central.



Nos dois casos, as simulações serão realizadas após o horário operacional, com injeção de fumaça prevista para 1h da madrugada, não interferindo na circulação de trens para os usuários.