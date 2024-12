Bombeiros atuam em dois incêndios em caminhões; não houve vítimas

Dois incêndios em um caminhão e uma carreta demandaram o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em pontos diferentes da cidade. Na manhã desta segunda-feira (2/12), a corporação foi acionada para conter um incêndio na cabine de um caminhão caçamba, Ford Cargo, de cor prata, que carregava asfalto. O acidente ocorreu no km 5 da DF 150, sentido Fercal para o Colorado, em Sobradinho.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os militares, que empenharam três viaturas no atendimento, instalaram linhas de mangueiras e utilizaram água para extinguir as chamas. O condutor do veículo, de 49 anos, não sofreu ferimentos nem precisou ser transportado ao hospital. O veículo ficou aos cuidados do próprio motorista, a via precisou ser interditada para o atendimento e o local ficou sob responsabilidade da Polícia Militar (PMDF).









Já na noite de domingo (1º/12), equipes de socorro foram acionadas para conter o fogo que se propagava nas rodas traseiras de uma carreta DAF 530, de cor azul, que transportava madeira. No momento em que os bombeiros chegaram ao local do acidente, as chamas estavam se aproximando da carga.

O fato ocorreu na Avenida Epia Sul, sentido Brasília. Os militares utilizaram espuma química no primeiro combate e, em seguida, linhas de mangueiras com jatos d'água, conseguindo extinguir o fogo em poucos minutos. O motorista da carreta, 33, conseguiu desengatar o cavalo mecânico, evitando que o incêndio se propagasse. Ele não sofreu ferimentos e não precisou ser encaminhado ao hospital. O veículo ficou aos cuidados do próprio motorista e duas faixas foram interditadas para o atendimento, impactando o trânsito na região.