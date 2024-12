Desligamento de energia afetará regiões do Lago Sul e Planaltina

Moradores de várias áreas do Lago Sul e de Planaltina enfrentarão cortes de energia elétrica, nesta terça-feira (3/12), durante algumas horas do dia. Os desligamentos ocorrerão para garantir a segurança das equipes de trabalho da Neoenergia que realizarão serviços de manutenção da rede.

No Lago Sul, o serviço ficará indisponível das 12h às 18h, na SHIS QI 23, conjuntos 7, 8 e 9. Em Planaltina, a interrupção será das 11h às 17h, nos seguintes locais: BR-020, na altura do Km 18, alcançado a Chácara Sarandy onde está sede da Embrapa; chácaras 6, 12, 16, 19 e 32; DF-130, na Fazenda Lagoa Bonita e na Chácara 4; e na DF-205, na área do Km 18.

Caso essa ação da empresa termine antes do previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem, eventualmente, ser afetadas sem comunicação prévia. Se isso ocorrer, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.





Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de