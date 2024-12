Regiões do DF terão desligamento de energia nesta segunda; confira locais

Nesta segunda-feira (2/12), a companhia Neoenergia fará diversos serviços que envolvem a rede elétrica nas regiões de Planaltina, Plano Piloto, Guará e Lago Sul, causando a interrupção de energia para a segurança das equipes que realizam os trabalhos.

Em Planaltina, o serviço será de manutenção da rede elétrica e ocorrerá das 9h às 15h, abrangendo o Vale do Amanhecer, CR 52, CR 53, CR 54, CR 44, CR 42, CR 41, CR 43, CR 17, CR 51, CR 41, CR 55, CR 49, CR 17, CR 30, CR 49 e CR1 12.

O mesmo trabalho será realizado no Plano Piloto entre as 8h30 e as 16h30, na SQS 406, blocos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P e Q.

No Guará, as equipes atuarão em podas de árvore entre as 11h e as 17h, um serviço solicitado por moradores da QE 8, conjuntos C e D. Já no Lago Sul, haverá substituição de postes na SHIS QI 23, chácaras 6, 7, 9, 10 e 11, no período das 12h às 18h.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia.

Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília.