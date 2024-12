Três pessoas ficam feridas após acidente entre quatro carros em Planaltina

Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Uma batida envolvendo quatro carros deixou três pessoas feridas, incluindo uma criança de 10 anos, na região de Planaltina. O acidente ocorreu na noite deste sábado (30/11), na DF-230, na saída da BR-020.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), a criança bateu a cabeça e ficou com hematoma. Devido ao ferimento, ela teve que ser encaminhada junto a mãe ao Hospital Regional de Planaltina (HRP).

Uma mulher de 57 anos que estava no mesmo carro que a criança relatou aos socorristas dores na nuca, região torácica e abdômen. Um homem de 33 anos que estava em outro veículo teve ferimentos na boca e se queixava de dores na perna direita. Ambos foram transportados ao Hospital de Base (HBDF)

A via precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. As causas do acidente ainda são desconhecidas.