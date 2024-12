Criminoso que invadiu casa e matou idoso se intitulava artista e rapper

Suspeito de invadir uma casa e espancar um casal de idosos, Marcos Oliveira Sousa, 19 anos, passou por audiência de custódia na tarde desta segunda-feira (2/12) e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Marcos era morador das quadras 200 de Samambaia Sul e, pelas redes sociais, se intitulava como artista e “MC”. As vítimas, Divino Gomes da Silva, 72 anos, e a esposa, Carmelita Ricardo Silva, 69, foram brutalmente agredidos. Divino não resistiu e morreu no local.



O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte). Segundo as investigações, por volta das 20h de domingo (1º/12), Marcos subiu o muro da residência do casal de empresários e pulou na garagem. Em depoimento à polícia, Carmelita contou que recebeu uma chamada de vídeo da filha informando que o sistema de alarme do caminhão havia sido acionado na garagem. Divino foi o primeiro a sair da casa para ver a situação. Segundos depois, a esposa ouviu barulhos de pancadas, como se alguém estivesse sendo agredido. De acordo com a PM, o idoso foi espancado até a morte.

Marcos, ao ver Carmelita, partiu para cima dela e aplicou um mata-leão na vítima, a apertando e batendo a cabeça dela no chão. Para escapar das agressões, ela fingiu estar morta. Após isso, Marcos arrastou Carmelita e Divino e colocou os dois lado a lado.

Histórico

Testemunhas relataram à reportagem que, durante a tarde de domingo, Marcos foi visto correndo na rua dizendo palavras desconexas. “O pai ficou atrás dele, mas ninguém estava entendendo nada. Como iríamos ajudar, se não sabíamos nem o que estava ocorrendo?”, comentou um morador.

O Correio revelou que, no sábado, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de surto psicótico. Segundo informações, Marcos queria tirar a roupa e corria o risco de ser linchado pela população. O autor foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde recebeu uma medicação e foi liberado em seguida.

No Instagram, Marcos tem sete publicações em vídeos, em que aparece cantando. Em um dos posts, ele faz uma declaração: “O mundo está perdido em todos os aspectos. Só quero conscientizar a galera por meio da minha letra, que é o hip-hop, o rap. Tentei cantar sertanejo e arrocha, mas eu nasci para o rap, porque eu sou da favela e da quebrada”, disse.

Fuga

Após cometer o crime, Marcos saiu em fuga pelo telhado de casa. Quando a polícia chegou ao local, Carmelita gritou e indicou onde Marcos poderia estar. Militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) fecharam o cerco, interditaram a rua e tentaram uma negociação por quase duas horas.

Negando a rendição, Marcos foi contido ao levar um disparo de arma de choque (teaser). Preso preventivamente, o acusado deve ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda.