Antes de invadir casa e matar idoso, jovem foi levado à UPA em surto

Acusado de invadir uma casa e espancar dois idosos, na QR 325 de Samambaia, o homem identificado como Marcos Oliveira Sousa, 19 anos, entrou em surto um dia antes, no sábado (30/11), e recebeu um atendimento do Corpo de Bombeiros na rua onde mora. Marcos foi preso nesse domingo (1°/12), depois de agredir o casal. O homem, Divino Gomes da Silva, 71, não resistiu aos ferimentos. A mulher dele ficou ferida.

O ataque mobilizou forças de segurança e uma numerosa equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) que, por quase duas horas, tentaram uma negociação com o autor. Marcos negava a rendição e estava em cima de um telhado vestindo uma sunga e gritando palavras desconexas. A operação terminou quando os militares o contiveram com um disparo de taser (arma de choque).

O Correio apurou que, no sábado, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados até à rua onde Marcos mora — a mesma do casal de idosos — e o encontraram em surto. Segundo informações, ele queria tirar a roupa e corria o risco de ser linchado pela população. O autor foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde recebeu uma medicação e foi liberado em seguida.

No domingo, praticou o crime. Após a convenção, Marcos foi levado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). O caso é tratado como latrocínio (roubo seguido de morte).