Sistema antirroubo de celular registra imagem de suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por um homem acusado de abordar e roubar uma adolescente de 17 anos na QNL 15 de Taguatinga. A vítima estava sentada no meio-fio, quando foi surpreendida pelo criminoso. Ao tentar desbloquear o aparelho, o suspeito foi fotografado pelo aplicativo de segurança.

Um vídeo colhido pelos investigadores da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) mostra a ação do criminoso. Na filmagem, a jovem aparece sentada no meio-fio, quando, repentinamente, foi abordada pelo homem armado. Ele toma o celular e sai. O crime ocorreu na segunda-feira passada (25/11).

Ao tentar desbloquear o telefone, o mecanismo de segurança do aparelho fez e enviou uma imagem do suspeito, automaticamente, ao e-mail da vítima, que reconheceu o homem como autor do roubo. A polícia pede a quem tiver informações sobre o acusado ligar para o número 197.