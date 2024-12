Polícia Federal prende três pessoas por tráfico de armas no Entorno

A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (4/12), três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão contra um grupo criminoso suspeito de tráfico de armas, munições e drogas no Entorno do Distrito Federal. A investigação teve início em março de 2023, quando um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PMDF) ao tentar usar uma nota falsa de R$ 200 durante uma festa no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Leia também: Operação mira gangue de traficantes que comandava o tráfico no Plano Piloto

As investigações revelaram indícios de que o suspeito também participava de um esquema de tráfico de armas e drogas, atuando como intermediário no fornecimento de munições e armamentos, incluindo modelos de uso restrito, para o mercado criminoso na região do Entorno.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Segundo a PF, o investigado seria o líder de uma associação criminosa formada por pelo menos seis pessoas, todas com passagens por diversos delitos e residentes em Luziânia (GO). O inquérito apontou o alto nível de exigência dos compradores, que reclamavam de armas com problemas mecânicos e exigiam acessórios, como suportes para lanternas e miras laser.

Três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Luziânia (GO), município a 60 km de Brasília. Até o momento, três suspeitos foram identificados e são alvos dos mandados de prisão temporária. Eles podem responder pelos crimes de tráfico de armas, tráfico de drogas e associação criminosa, cujas penas somadas podem ultrapassar 34 anos de reclusão.