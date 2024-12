Operação contra sonegação milionária mira lojas de suplementos no DF

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) realizou, nesta terça-feira (3/12), uma operação com foco em lojas de suplementos alimentares, suspeitas de sonegação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Segundo a Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit), a estimativa é de que, somente nos últimos 12 meses, as empresas fiscalizadas tenham deixado de recolher cerca de R$ 1 milhão em impostos. No entanto, esse valor pode ser ainda maior, já que a auditoria pode abranger os últimos cinco anos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os auditores fiscais concentraram suas ações em Águas Claras, Plano Piloto e Guará, onde investigaram o uso de máquinas de cartão de crédito e débito registradas em nome de terceiros. Essa prática é um dos principais indícios de fraudes fiscais, permitindo que os comerciantes ocultem suas receitas e evitem o pagamento de impostos. A emissão de documentos fiscais falsos e a utilização de CNPJs distintos operando no mesmo estabelecimento também foram alvo da operação.

O valor sonegado pode ser ainda maior, já que a auditoria pode abranger os últimos cinco anos (foto: Divulgação/SEEC)

Caso sejam confirmadas as irregularidades, as empresas flagradas em irregularidades podem ser excluídas do Simples Nacional e suspensas do Cadastro Fiscal do Distrito Federal. Além disso, estão sujeitas a auditorias mais rigorosas e outras penalidades.