Receita faz operação para recuperar R$ 200 mi em sonegação de impostos

As equipes estão distribuídas por diversos pontos da capital federal para a execução da operação - (crédito: Receita Federak/Divulgação)

Auditores da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec) estão nas ruas, na manhã desta quarta-feira (11/9), realizando uma megaoperação de combate à sonegação fiscal.



As equipes estão distribuídas por diversos pontos da capital federal para a execução da operação Tributum Exspiravit. A expectativa dos auditores é de recuperar aproximadamente R$ 200 milhões em créditos tributários.

Os produtos alvo da operação estariam circulando com notas fiscais fraudulentas, contendo erros de registro e informações falsas. Esses documentos seriam utilizados por vendedores e compradores para evitar o pagamento de impostos.

As mercadorias apreendidas são recolhidas e encaminhadas ao Depósito de Bens Apreendidos da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GFMT).

Apreensões

Na semana passada, a Receita e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizaram uma grande operação contra empresários do ramo de móveis e eletrodomésticos, que atuavam no Distrito Federal e em Goiás desde 1997. A dívida tributária acumulada pelas empresas envolvidas ultrapassa R$ 74 milhões.

Os investigados mantinham negócios em Sobradinho, Planaltina, Paranoá e São Sebastião, e sonegavam integralmente o ICMS devido nas vendas. Quando as dívidas fiscais se acumulavam, os envolvidos abriam novas empresas, frequentemente no mesmo endereço e ramo de atuação, utilizando novos CNPJs e deixando para trás as dívidas das empresas antigas.

Aguarde mais informações