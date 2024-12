Governo federal investe no letramento digital para aumentar empregabilidade

Durante o CB Fórum “Emprego, renda e cidadania”, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, falou sobre políticas públicas do governo federal, tendo em vista as transformações no modo de trabalho com a revolução tecnológica. Ela destacou que a nova realidade traz a necessidade de novos letramentos com relação à robótica e inteligência artificial, entre outras ferramentas.

“Essa área de tecnologia da informação é a mais proeminente, porque tem um caráter de muito propósito, ela passa tudo que é cadeia produtiva, do espaço ao serviço. E, por isso, nós estamos aproveitando um conjunto de fontes diferenciadas de recursos, como a lei de informática, como o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Tecnologia, para dar escala a uma formação de pessoas em áreas nas quais é preciso ter gente qualificada”, disse a ministra.

Segundo Luciana Santos, na área de tecnologia da informação, calcula-se que, até 2035, haverá um déficit de 500 mil vagas. “São salários que todos sabem são muito bons. Então, nós estamos fazendo uma grande bateria de iniciativas que vão desde o letramento digital até competência no domínio na área de inteligência artificial e passando por formação na área de microeletrônica, de segurança cibernética”, acrescentou.

A ministra mencionou outra iniciativa, a residência em Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC), que consiste em cursos para alunos que estejam saindo do ensino médio e que possam virar programadores. “Então, são três meses de aula teórica e três meses de prática dentro de algum serviço, ou na indústria. É, sem dúvida nenhuma, algo que tem tido uma eficiência extraordinária, que, na prática, causa uma empregabilidade gigantesca”, explicou.

Debate

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no Youtube.