Ibaneis sobre reunião com Lira sobre FCDF: "Expectativa 100% positiva"

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, está otimista em relação à reunião agendada com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para tratar do Fundo Constitucional do DF. O encontro ocorre no gabinete do parlamentar, na tarde desta quarta-feira (4/12).

"Arthur Lira é um parceiro nosso. Ele compreende a importância do Fundo Constitucional para a capital da República. Então, a expectativa 100% positiva”, afirmou o governador, durante o evento de inauguração do bosque do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ele destacou ainda a proximidade política entre Lira e a vice-governadora do DF, Celina Leão, que também integra o Progressistas (PP). “Ela tem uma interlocução muito boa com todos os deputados do PP”, completou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ibaneis mencionou que já dialogou com outras lideranças, como o deputado Luizinho (PP-RJ), líder do partido, que, segundo ele, apoia a manutenção e fortalecimento do Fundo Constitucional. “Estamos unidos nessa batalha. Acho que vamos avançar de forma bastante positiva na compreensão da importância desse fundo, não só para o Distrito Federal, mas para o Brasil”, disse.

O Fundo Constitucional do DF é essencial para financiar serviços como segurança pública, saúde e educação na capital federal. Recentemente, a proposta do Governo Federal de mudar a base de cálculo do repasse — que passaria a levar em conta não mais a Receita Corrente Liquida (RCL) da União, mas o Índice de preços ao consumidor (IPCA), principal indicador da inflação — levantaram preocupações sobre possíveis cortes, o que motivou a mobilização de lideranças locais e nacionais em defesa do recurso.

A expectativa é que a reunião com Arthur Lira contribua para assegurar os recursos e reafirmar o compromisso do governo federal com o DF. “Cuidamos da cidade, e isso é importante para o Brasil inteiro”, concluiu Ibaneis.