Ibaneis sai "otimista" de encontro com presidente da Câmara

Após a reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que está confiante em uma nova vitória na luta pelo Fundo Constitucional (FCDF). O chefe do Executivo local afirmou que saiu do encontro — que ocorreu nesta quarta-feira (4/12) — “muito otimista”.

“O presidente disse que vai indicar uma pessoa que tenha conhecimento das questões orçamentárias e, para nós, isso é muito importante, pois poderemos demonstrar quais serão os impactos na vida da população brasiliense”, pontuou. "O deputado fez as colocações, no sentido da tramitação do PL. Ele tem a intenção de votar a urgência, até para que ele possa indicar logo o relator", acrescentou.

Questionado se, durante a reunião, houve uma sinalização de retirar o item sobre o FCDF, Ibaneis disse que a liderança do governo na Câmara vai ter que analisar se é melhor retirar ou sofrer uma nova derrota no Congresso.

“A gente espera que seja um diálogo aberto e acho que isso é um encargo dos parlamentares do PT, como é o caso da deputada Erika Kokay. Ela precisa ter esse diálogo, para que o governo analise a possibilidade da retirada”, observou.

Acordos

Ibaneis disse que aproveitou a reunião para esclarecer ao deputado Arthur Lira a comparação que tem sido feita, “de forma equivocada”, entre o Fundo Constitucional e os fundos de desenvolvimento regional. “Também expliquei que a utilização desse fundo tem sido feita com muita responsabilidade. Não peguei esse dinheiro e saí dando reajuste para todo mundo”, comentou.

O chefe do Executivo local ressaltou que será “trabalho árduo” e que será necessário a união de todas as bancadas. “Alguns partidos fecharam questão com a gente e, até o fim da semana, esperamos que, pelo menos, as legendas de centro-esquerda estejam alinhadas também, para que possamos ficar mais tranquilos”, disse.

De acordo com o governador, o deputado Arthur Lira concordou que existem muitas outras medidas que o Congresso poderia tratar e que trariam um resultado orçamentário muito maior para o governo federal. “Mas a questão da retirada não está sendo tratada neste momento. Temos que nos concentrar no apoio dos partidos”, avaliou.

“Vamos depender muito da nomeação do relator. Pedimos que fosse uma pessoa que tivesse conhecimento técnico sobre a matéria. A partir daí, vamos ter um encaminhamento mais claro de qual será o rumo do projeto”, ressaltou Ibaneis.