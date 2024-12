Câmara deve votar pedido de urgência para corte no FCDF nesta quarta (4/12)

Incluso no pacote de propostas enviado à Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei (PL) 4.614/2024 — que quer alterar a forma de cálculo do reajuste do Fundo Constitucional (FCDF) — deve ter seu pedido de regime de urgência votado nesta quarta-feira (4/12).

A ideia do governo federal é acelerar a tramitação do projeto na Casa. Na prática, caso os deputados aprovem o requerimento, o PL não precisará passar pelas comissões e irá direto para o plenário da Câmara.

O Correio apurou que a bancada do governo conseguiu as assinaturas necessárias desde a noite desta terça-feira (3/12), porém, decidiu deixar a votação do requerimento para quando o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), estivesse presente.

O progressista presidirá a sessão desta quarta (4/12), mas, antes, participará de uma reunião com o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), e a bancada do Distrito Federal, para tratar sobre o Fundo Constitucional. O encontro foi um pedido do chefe do Executivo local.

