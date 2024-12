Assessora do Dieese alerta sobre necessidade de qualificação profissional

Camila Ikuta comentou sobre as dificuldades do mercado brasileiro para qualificar novos profissionais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A. Press)

Durante o CB Fórum desta quarta-feira (4/12), a assessora técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Camila Ikuta, falou sobre as novas tecnologias e os próximos passos necessários para oferecer acesso ao mercado de trabalho no Brasil. Ela compartilhou que apenas 15% da população ideal brasileira fez um curso de qualificação profissional ou de ensino técnico, número que precisa aumentar para conseguir uma melhor integração no mercado.

Ela acredita que essa alta busca pela requalificação também se dê pela insatisfação de algumas pessoas com o que encontram na área onde se formaram. “Outro ponto importante é que não há tanto match entre a formação e a ocupação. Então, muitas pessoas que se formam, seja na qualificação ou no curso técnico, acabam não conseguindo se empregar na área. Isso é um problema também muito comum que a gente enfrenta”, afirma.

Ela comentou sobre as tendências econômicas que podem gerar novas oportunidades de emprego. Entre elas está, por exemplo, a economia de cuidado, tendo em vista o envelhecimento populacional que a sociedade brasileira enfrenta. A assessora também menciona os empregos voltados para a área ambiental, social e de governança, pensando em energias limpas, renováveis, que também são uma preocupação muito forte do Brasil.

“O movimento sindical de trabalhadores no Brasil coloca um conceito muito interessante para a gente refletir essas mudanças, que é o de transição justa. Isso nada mais é do que passar por todo esse momento que a gente está vivendo, de inovações tecnológicas, de mudanças ambientais, de sustentabilidade, de novos hábitos, de consumo, de produção, mas garantindo a todos e todas que estão envolvidos nesse processo um trabalho decente, direitos sociais e trabalhistas, é isso que a gente tem defendido”, comenta Camila.

Ela comentou que uma solução para a área é aumentar o diálogo social entre o governo, na forma das políticas públicas, o setor empresarial e as representações de trabalhadores. Dessa maneira, seria possível evitar essas situações. Assim, a empresa evita investir na qualificação do trabalhador, sem saber se ele vai ficar na empresa, e o trabalhador também não fica somente responsável por se formar, muitas vezes sem ter a condição financeira para isso.

Debate

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) reuniram, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento aconteceu no auditório do jornal e teve transmissão ao vivo no Youtube.

Camila Ikuta fez falou no segundo painel, onde abordou o tema “Próximos passos: o futuro na profissionalização”. Dividiram o palco do auditório com a assessora técnica do Dieese o secretário de Qualificação, Emprego e Renda do Ministério, Magno Lavigne, e o professor do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Brasília (UnB), Jorge Fernandes.

