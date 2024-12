Pesquisa sobre conservação do Cerrado perde financiamento da FAPDF

29/10/2024. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Área do Cerrado em Cristalina GO que se recupera das queimadas. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) que visa a conservação e pesquisas sobre o bioma Cerrado perdeu o financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). O instituto recebeu a notícia na última sexta-feira (29/11).

Segundo o coordenador do INCT Biota Cerrado e professor de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília (UnB), Guarino Colli, uma parceria institucional foi firmada entre o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação Capes e a FAPDF. Pelo acordo, um montante de R$ 5,2 milhões seria repassado pela FAP. No entanto, segundo a FAPDF, após uma avaliação criteriosa, verificou-se que o valor solicitado excedeu o teto orçamentário disponível para financiamento neste momento.

"As implicações dessa situação para a manutenção das atividades do INCT Biota do Cerrado são óbvias, uma vez que os recursos de custeio e capital são vitais para o projeto. A ausência desse aporte inviabiliza a execução das metas do nosso INCT. Tudo isso justamente envolvendo o bioma hoje mais ameaçado no Brasil, onde a comunidade científica, as organizações sociais e a sociedade demandam mais estudos e conservação, face ao acelerado processo de degradação das paisagens naturais", destacou Guarino Colli.

Em nota, FAPDF informou que precisa observar rigorosamente os limites financeiros estabelecidos para garantir que os recursos disponíveis sejam utilizados da melhor forma possível para atender a toda a comunidade científica e tecnológica do Distrito Federal. "Embora o mérito científico do projeto seja amplamente reconhecido, a impossibilidade de adequação ao orçamento inviabilizou sua aprovação. Essas informações foram devidamente comunicadas ao pesquisador responsável e ao CNPq, em respeito à transparência e ao diálogo constante com os proponentes e parceiros institucionais".