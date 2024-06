Prêmio da FAP-DF vai contemplar profissionais de comunicação

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF) vai premiar profissionais da comunicação que fizeram matérias sobre ciência, tecnologia e inovação no DF. Os candidatos devem se inscrever no Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGFAP). A premiação será realizada em novembro.

A premiação da FAPDF contempla os profissionais da área da comunicação que produziram matérias que contribuíram para a divulgação de projetos de tecnologia, ciência e inovação no DF. A premiação está na terceira edição e contempla profissionais graduados em Comunicação Social, Jornalismo, Radialismo, Rádio/TV, Publicidade e Propaganda ou Relações Públicas que tiveram seus trabalhos veiculados em jornais, revistas, rádio, televisão e internet do DF, entre janeiro de 2023 e março de 2024.

As inscrições devem ser feitas pelo SIGFAP até o dia 31 de julho, com apresentação de uma declaração assinada pelo órgão de imprensa, comprovando a veiculação, a autoria e a data de publicação do material jornalístico. A premiação é de R$ 8 mil para o primeiro colocado, R$ 4 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro colocado.

Edital disponível no site da FAP.