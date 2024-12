Três homens são presos em Ceilândia por deverem pensão alimentícia

Três homens foram presos, na manhã desta quinta-feira (5/12), por deverem pensão alimentícia. A operação Guardião, realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 15ª Delegacia de Polícia (DP), visou prender oito moradores de Ceilândia. Os três mandados puderam ser cumpridos por meio de denúncia anônima.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Ibaneis sai "otimista" de encontro com presidente da Câmara

Os presos, que têm entre 25 e 40 anos, foram encaminhados à carceragem da Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça. Segundo a PCDF, a prisão civil, nesse caso, serve como medida coercitiva para garantir o pagamento da dívida alimentícia e o cumprimento da lei.

A investigação foi iniciada a partir de denúncias anônimas. Dessa forma, a Polícia Civil aproveitou a oportunidade para reforçar a importância das denúncias anônimas para o combate à impunidade e à proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

Leia também: DF registra 446,67% de aumento nos casos de homotransfobia

A população pode colaborar com as investigações por meio do Disque-Denúncia (197), onde as informações são tratadas com sigilo absoluto.