Ibaneis sobre relação com o governo federal: "Tenho sido maltratado"

“O meu diálogo com o Governo Federal não é bom. Porque eu tenho sido muito, digamos assim, maltratado pelo Governo Federal, principalmente, e aí eu falo de forma muito clara, pelo presidente Lula e alguns assessores que estão ali”, declarou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), aos jornalistas Ana Maria Campos e Carlos Alexandre de Souza, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta quinta-feira (5/12).

O chefe do Executivo local disse que as experiências ruins com o governo federal se deram em diferentes ocasiões. “São diversos episódios que eu não tenho necessidade de referenciar, onde fomos convidados para cerimônias dentro do Palácio do Planalto, e a gente é tratado lá como uma pessoa que não tem nenhum tipo de relevância. Então, não existe a interlocução”, descreveu.

Em seguida, Ibaneis criticou a postura do partido de Lula. "O PT aqui tomou essa postura de ser contra o DF. Eles não ganham no voto, não têm voto, isso é provado nas últimas eleições, tanto aqui no âmbito do DF quanto no âmbito federal. Demonstrou-se que a cidade tem uma rejeição pela política da esquerda, pela maneira como eles desenvolvem a política na nossa capital”, afirmou.

