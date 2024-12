Zebrinhas ampliam horários e rotas em Águas Claras, Ceilândia e Pôr do Sol

A partir deste sábado (7/12), moradores de Águas Claras, Ceilândia e Pôr do Sol contarão com mais opções de linhas de ônibus, por meio do serviço de transporte de vizinhança operado pelas zebrinhas. As linhas 0.008, 0.019 e 0.020 passarão a ter 74 viagens, além de novas rotas e horários.

A linha circular 0.008, que já atende Águas Claras, passará a fazer também a integração com a Universidade Católica, em Taguatinga, passando pelo Pistão Sul. Com a ampliação do percurso, a linha terá 20 viagens aos sábados, com partidas a cada 43 minutos, entre 6h e 19h37. Durante a semana, os horários também serão ajustados, com saídas a cada 30 minutos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em Ceilândia, a linha 0.019, que já realiza 42 viagens nos dias úteis, terá 30 partidas aos sábados, com intervalo de 27 minutos entre cada uma e saídas das 6h10 às 19h13. O itinerário 0.020, do Pôr do Sol, também terá 24 viagens aos sábados, com intervalos de 32 minutos, das 5h50 às 18h06.

A linha 0.019 conecta o Setor P Sul às estações Ceilândia Sul, Guariroba e Ceilândia Centro, enquanto a linha 0.020 faz um percurso circular passando por diversas vias do Pôr do Sol e também chega à estação Ceilândia Centro.

Todas as linhas, operadas pela empresa Marechal, possuem tarifa única de R$ 2,70 e contam com veículos novos e climatizados, garantindo mais conforto aos passageiros.

Confira abaixo os novos horários:

Linha 0.008

Dia útil – 6h / 6h30 / 7h / 7h30 / 8h / 8h30 / 9h / 9h30 / 10h / 10h30 / 11h / 11h30 / 12h / 12h30 / 13h / 13h30 / 14h / 14h30 / 15h / 15h30 / 16h / 16h30 / 17h / 17h30 / 18h / 18h30 / 19h / 19h30 / 20h / 20h30

Sábado – 6h / 6h43 / 7h26 / 8h09 / 8h52 / 9h35 / 10h18 / 11h01 / 11h44 / 12h27 / 13h10 / 13h53 / 14h36 / 15h19 / 16h02 / 16h45 / 17h28 / 18h11 / 18h54 / 19h37

Linha 0.019

Sábado – 6h10 / 6h37 / 7h04 / 7h31 / 7h58 / 8h25 / 8h52/ 9h19 / 9h46 / 10h13 / 10h40 / 11h07 / 11h34 / 12h01 / 12h28 / 12h55 / 13h22 / 13h49 / 14h16 / 14h43 / 15h10 / 15h37 / 16h04 / 16h31 / 16h58 / 17h25 / 17h52 / 18h19 / 18h46 / 19h13.

Linha 0.020

Sábado – 5h50 / 6h22 / 6h54 / 7h26 / 7h58 / 8h30 / 9h02 / 9h34 / 10h06 / 10h38 / 11h10 / 11h42 / 12h14 / 12h46 / 13h18 / 13h50 / 14h22 / 14h54 / 15h26 15h58 / 16h30 / 17h02 / 17h34 / 18h06