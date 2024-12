Administração do Condomínio RK se reúne com Ibaneis para evitar derrubadas

Em novembro, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ordenou a demolição do condomínio - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A administração do Condomínio Rural Residencial RK, em Sobradinho, realizou uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, nesta quinta-feira (5/12), para "alcançar soluções" sobre o futuro da área residencial.

Em novembro, a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ordenou a demolição do condomínio, que abriga 10 mil pessoas, por "parcelamento ilegal do solo para fins de edificação urbana (...) dentro da Área de Proteção Ambiental do Rio São Bartolomeu".

Nesta quinta-feira, o governador disse que está "empenhado em resolver as questões" do edifício e que "vai onde for preciso para alcançar soluções", de acordo com relato do síndico do RK, Francisco Avelino, obtido pelo Correio.

Estavam presentes na reunião, além do governador, três representantes da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); a Procuradora-Geral do DF, Ludmila Lavocat Galvão; o Chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha; o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Rôney Nemer; e o deputado distrital João Cardoso.

Na reunião, Ibaneis ordenou que Ludmila Lavocat entrasse com recurso da sentença e determinou que a Terracap busque uma solução para a regularização do RK junto à administração do condomínio.

"Ficou ajustado que a Administração do RK e seus advogados farão reuniões com os diretores da TERRACAP na busca das soluções. À medida que ocorrerem avanços sobre os temas, informaremos a todos os moradores do RK. Estamos planejando uma Assembleia Geral para expor tudo em detalhes", disse o síndico.

O Correio entrou em contato com a Terracap, com a Procuradoria-Geral do DF, com o Ibram, com a Casa Civil e com a assessoria do deputado João Cardoso em busca de posicionamentos sobre a reunião. Em caso de respostas, a matéria será atualizada.