Lewandowski reconhece a importância do Fundo Constitucional para o DF; vídeo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, reconheceu a importância do Fundo Constitucional (FCDF) para Brasília. A fala ocorreu na tarde desta terça-feira (3/12), durante uma sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal.

Lewandowski disse que foi “surpreendido” com a discussão de que o repasse pode acabar entrando no corte de gastos do governo. “Sem entrar no mérito dos cortes, quero dizer que reconheço a importância do FCDF e que seus recursos têm sido bem aplicados”, avaliou.

“(O Fundo Constitucional) sempre foi algo, ao meu ver, benfazejo. Com suas limitações, ele remunera os policiais, além de dirigir verbas para a educação e saúde”, afirmou Lewandowski. Confira o vídeo:

A fala do ministro ocorreu no momento em que ele comentava sobre a questão da segurança pública no DF. “Eu, que sou de São Paulo, vivo uma situação difícil na questão da criminalidade. Aqui em Brasília, felizmente, podemos tocar as nossas atividades do cotidiano, sem maiores riscos. Devo reconhecer que isso se deve ao trabalho profícuo das polícias Civil e Militar”, observou.