Busca qualificação profissional? DF tem 40 cursos gratuitos com vagas abertas

As inscrições para os cursos técnicos e de qualificação profissional ofertados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) se encerram nesta sexta-feira (6/12). Os interessados em concorrer a uma das vagas nos mais de 40 cursos devem fazer sua inscrição, de maneira gratuita, e acompanhar o processo seletivo. As aulas ocorrerão em 18 unidades escolares de 10 regiões administrativas do DF e se iniciam apenas em 2025.

As vagas estão distribuídas por diversas regiões, atendendo localidades como Brazlândia, Ceilândia, Gama, Guará, Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Santa Maria e Taguatinga. As inscrições podem ser feitas tanto para cursos presenciais quanto para aqueles na modalidade Ensino a Distância (EaD). Também há vagas no Centro de Educação Profissional – Escola de Música de Brasília (EMB), com cursos de música em instrumentos, além de cursos técnicos em documentação musical, regência e processos fonográficos.

Entre os cursos técnicos estão opções como enfermagem, análises clínicas, controle ambiental, libras, informática e administração. Já os cursos de qualificação profissional incluem áreas como massagista, assistente administrativo e de contabilidade, operador de computador, cuidador de idosos, barbeiro, marceneiro, entre outros.

A seleção será realizada por sorteio, exames práticos e teóricos ou por etapa única, conforme o curso escolhido. As inscrições são gratuitas e os candidatos são responsáveis por acompanhar as atualizações e informações no site oficial. ]

O resultado da 1ª chamada será divulgado no dia 30 de dezembro de 2024, a partir da 0h, e os candidatos terão até o dia 8 de janeiro de 2025 para interpor recurso. A matrícula da 1ª chamada ocorrerá entre os dias 15 e 17 de janeiro de 2025. O cadastro reserva será realizado entre 15 e 17 de janeiro, e as matrículas do cadastro reserva acontecerão entre 20 e 21 de janeiro de 2025.

Para realizar a matrícula, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Declaração de Escolaridade, Histórico Escolar, Carteira de Identidade ou outro documento com foto, CPF, fotos 3×4 recentes, comprovante de residência e laudo médico, se necessário. A SEEDF reserva 20% das vagas de cada curso para candidatos com deficiência.

As inscrições podem ser feitas diretamente neste link. Para consultar o edital completo, clique aqui.

* Com informações da Agência Brasília