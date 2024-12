Carro cai em linha férrea no SAAN durante a madrugada

Carro sai da via e cai na linha férrea no SAAN. - (crédito: CBMDF)

Na madrugada desta sexta-feira (6/12), um carro saiu da via, no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN), e caiu em uma linha férrea. Imagens do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que atendeu a ocorrência mostram o veículo com a frente amassada em uma área de mata.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista, de 30 anos, foi atendido no local pelos socorristas e não precisou ser transportado ao hospital. O Corpo de Bombeiros retirou o veículo de cima dos trilhos.

A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para o local.