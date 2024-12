Motorista é atingido por barras de ferro em acidente de trânsito e fica ferido

Um acidente de trânsito no Eixo Monumental, sentido Rodoviária do Plano Piloto, deixou um homem gravemente ferido na manhã desta sexta-feira (6/12).

Após uma van bater na traseira de um Fiat Uno, barras de ferro transportadas no teto no veículo foram projetadas no para-brisas da van, atingindo o motorista, que perdeu o controle do carro e bateu em um poste. O poste ficou torcido e caiu no meio da pista.

O motorista foi atingido no pescoço. Ele foi transportado ao Hospital de Base em estado grave e precisará passar por cirurgia.

Conforme apurado pelo Correio, as barras de ferro tinham cerca de três metros e o motorista do Uno deixou o local antes da chegada da polícia. Ainda não há informações sobre o paradeiro ou a identidade do condutor.

Segundo um policial militar presente na ocorrência, o transporte desse tipo de carga em carros de passeio é proibida.

No momento, Detran e agentes da PM estão no local. Duas faixas foram interditadas, inclusive a faixa destina ao trânsito de ônibus. Apesar disso, o trânsito não foi prejudicado.