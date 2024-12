Evento da PM deixa o trânsito engarrafado no Eixo Monumental

O engarrafamento começava antes do Estádio Nacional Mané Garrincha e o trânsito só começava a fluir depois do Memorial JK - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um evento da Polícia Militar do Distrito Federal provocou um grande engarrafamento na parte central de Brasília, na manhã desta sexta-feira (6/12). A interdição de duas faixas no Eixo Monumental, do sinal em frente ao Palácio do Buriti até as imediações do Memorial JK, deu um nó no trânsito.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Às 10h30, o engarrafamento começava nas proximidades da Torre de TV, com as seis faixas congestionadas. O trajeto de quase 2km entre o Estádio Nacional Mané Garrincha e o Memorial JK chegava a levar 30 minutos para ser feito pelos motoristas. Como o trânsito estava bem lento, os policiais começaram a liberar uma das faixas às 11h15.

Segundo a PM, o evento era o lançamento do Policiamento Intensivo de Natal (PIN), que contou com a presença de mais de mil policiais. “As ações devem priorizar centros comerciais, supermercados, shoppings, feiras, comércios populares, terminais bancários, e áreas externas de agências, além de vias principais, estacionamentos e pontos de espera/terminais de transporte público (paradas de ônibus e estações de Metrô), assegurando um ambiente seguro e ordenado para a população”, informa a corporação.

Segundo a PM, o reforço no policiamento será feito nos horários de maior incidência criminal levando em consideração as características de cada região administrativa. A operação terá duração até 4 de janeiro de 2025.