Homem é condenado a 54 anos de reclusão por duplo homicídio

Ayran Vitor Souza de Jesus foi condenado pelo Tribunal do Júri de Santa Maria a 54 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado, pelo duplo homicídio qualificado de Cleiton da Cruz Araújo e de Lucas Menezes Carvalho Torres.

De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), os jurados aceitaram as qualificadoras apontadas pela Promotoria de Justiça. Foram elas: perigo comum (disparos de arma de fogo efetuados em local de circulação de pessoas, o que as colocou em risco) e recurso que dificultou a defesa das vítimas (elas foram surpreendidas com os tiros, sem previsão do ataque).

Em relação ao homicídio de Cleiton, os jurados acataram também a qualificadora de motivo torpe, uma vez que o denunciado e seus comparsas agiram impelidos pelo sentimento de ódio e vingança. No caso de Lucas, eles aceitaram a qualificadora de o homicídio ter sido cometido a fim de assegurar a execução, a ocultação e a impunidade de outro crime, visto que a vítima reconheceu o denunciado durante a ação.

O caso

O crime ocorreu em 13 de julho de 2022, por volta das 21h40, durante partida de futsal entre times amadores no Ginásio Central de Santa Maria. De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), três homens encapuzados chegaram em dois carros e efetuaram diversos tiros contra Cleiton, que estava na área externa ao ginásio. A outra vítima, Lucas, também foi alvejada e encontrada morta ao lado de um carro, também fora de onde o jogo ocorria. Na ocasião, uma jovem identificada como Isabella Raíssa dos Santos também ficou ferida.

*Com informações do MPDFT