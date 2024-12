Distrito Federal vai comprar câmeras corporais para Policiais Militares

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou o resultado preliminar de unidades da federação que receberão o sistema de câmeras corporais para os policiais militares. O Distrito Federal se une a oito estados que receberão o investimento de R$ 102 milhões para adquirir os aparelhos de monitoramento.

O recurso que será investido é oriundo do Fundo Nacional de Segurança Pública. O edital voltado para essa medida foi lançado no mês de maio e os estados tiveram que elaborar propostas para que fossem selecionados e recebessem o valor. No dia 14 de novembro o Ministério da Justiça recebeu o projeto de 13 unidades da federação e do DF, porém apenas nove foram selecionadas. Entre elas estão Acre, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio grande do Norte, Roraima, São Paulo e o DF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O uso dos equipamentos de monitoramento será feito com base nos moldes dos protocolos utilizados pela Polícia Militar de São Paulo. No estado, os agentes utilizam as câmeras fixadas junto ao peito, com um sistema que grava de forma ininterrupta imagens e sons captados durante todo o trabalho dos policiais nas ruas.

O estudo técnico feito pela PMDF prevê a contratação de uma empresa que realizará o gerenciamento de todo o processo e será responsável pelo monitoramento, transmissão e armazenamento das gravações. A instituição deverá fornecer a câmera, um suporte para acoplar o equipamento na farda, docas para o carregamento de baterias e/ou descarga dos dados, licença de software e aplicativo para testes de visualização e enquadramento.

A expectativa é que as imagens sejam armazenadas em nuvem com a garantia de segurança nas operações entre a câmera e o sistema. A meta é que os equipamentos sejam disponibilizados e implantados gradativamente nos batalhões do DF no próximo ano.