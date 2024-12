PCDF investiga roubo de R$50 mil em peças de computador da SES-DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (6/12), uma operação denominada Operação Tolerância Zero. A ação investiga os atos de um ex-servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) que teria furtado cerca de $ 50 mil em peças de computador de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Sobradinho e Planaltina ao saber que seria exonerado. A execução foi feita por intermédio da Delegacia de Repressão à Corrupção, vinculada ao Departamento de Combate a Corrupção e ao Crime Organizado (DRCOR/DECOR).

A investigação visa apurar a conduta de um ex-servidor comissionado da área de informática da SES-DF, que teria subtraído mais de 60 peças de computadores como pentes de memória RAM e processadores i7, os quais eram usados na UBS de Sobradinho e na de Planaltina, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil.

Diligências indicaram que, em maio de 2022, após ser comunicado que seria exonerado, o servidor recolheu computadores de outros setores, levou para sua sala, retirou as peças e as subtraiu. A partir de então não mais retornou ao seu local de trabalho e ninguém mais conseguiu contato com ele, que parou de atender ligações dos antigos colegas.

Na ação desta sexta, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do ex-servidor, localizada em Sobradinho, visando consolidar e robustecer os elementos probatórios já coligidos para conclusão do inquérito em andamento, além da apreensão de material probatório de interesse a investigação que venham somar às provas já obtidas. O suspeito poderá responder pelo crime de peculato (art. 312 do CPB) e, caso condenado, poderá pegar até 12 (doze) anos de prisão.

* Com informações da PCDF