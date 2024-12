Solidariedade: voluntários se unem para melhorar o Natal de quem precisa

Campanhas para arrecadar doações, como alimentos, roupas, brinquedos e outros itens essenciais, têm o propósito de tornar o fim do ano mais acolhedor para quem enfrenta dificuldades financeiras. Essas iniciativas não apenas atendem a necessidades materiais, mas também levam esperança e carinho a quem as recebe e, por trás de cada campanha, há pessoas dedicadas que investem tempo e energia para planejar, organizar e distribuir as doações. Como as primas Leidiana Rocha, 41 anos, e Tammy Câmara, 42, que se uniram para arrecadar brinquedos e doá-los a crianças carentes.

Além de solidária, a ação é uma homenagem à mãe de Leidiana, falecida em 2018, que todos os anos se vestia de Papai Noel e levava brinquedos para um abrigo. "A Tammy me perguntou se eu conhecia alguma instituição ou abrigo que acolhe crianças, porque, este ano, ela queria fazer uma ação social. Então, compartilhei com ela minha vontade de manter viva a tradição da minha mãe. Foi assim que juntamos as duas histórias e decidimos colocar essa missão em prática", conta Leidiana.

As duas começaram a buscar ajuda em grupos de WhatsApp, envolvendo amigos e familiares, e arrecadaram os brinquedos que serão doados à creche Mei Mei, em Santa Maria, em 14 de dezembro. "O local realiza um trabalho lindo com as crianças carentes da comunidade. Todos os sábados, elas recebem café da manhã, participam de atividades recreativas e de evangelização, almoçam e voltam para casa. É uma creche que se mantém graças a doações e à ajuda da comunidade", explica Leidiana.

Acolhimento contínuo

Inspirada pelo trabalho do Instituto Mães do Sol Solange de Jesus, Leidiana reuniu um grupo de colaboradores para contribuir com doações. Segundo Erivania Rocha, uma das colaboradoras, a instituição acolhe mais de 150 famílias do Sol Nascente por meio de doações e, ao final de cada ano, promove uma festa de Natal. "Mesmo enfrentando muitas dificuldades, o projeto sempre conseguiu proporcionar a festa para as crianças e suas famílias. Ficamos sensibilizadas e resolvemos abraçar a causa, reunindo colaboradores e doações", compartilha.

Casa Lar Humberto de Campos recebeu 62 cestas básicas, fraldas e produtos para a pele (foto: Minervino Júnior/CB)

O projeto, criado em 2020, vai além das campanhas de Natal, promovendo eventos ao longo do ano para manter as famílias próximas e garantir um acolhimento contínuo. A iniciativa oferece cursos de capacitação e desenvolvimento pessoal, eventos para crianças e seus familiares, palestras motivacionais e atendimentos médicos. Todas essas ações só são possíveis graças ao apoio de colaboradores, que desempenham um papel fundamental para concretizar os objetivos do projeto.

Para a festa de Natal deste ano, o instituto oferece duas formas de ajudar: a venda de rifas — cujo valor arrecadado será usado para comprar os presentes de 160 cartinhas enviadas ao Papai Noel pelas crianças —, ou a adoção direta de uma cartinha. Há também a meta de arrecadar 150 cestas básicas e 150 frangos para garantir uma ceia digna às famílias. "Disponibilizamos um ponto de coleta na QNP 19, Conjunto J, Casa 31, em Ceilândia, para receber doações de alimentos, materiais de higiene, roupas, remédios e outros itens essenciais que serão repassados às famílias. As entregas estão programadas para 21 de dezembro, a partir das 9h, na Escola Classe 38, no Setor P Norte", explica Erivania.

Saúde com humanidade

O projeto de extensão Medirria, vinculado à Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Brasília (Ceub), também se mobilizou para proporcionar um Natal mais digno às famílias em situação de vulnerabilidade. Criado em 2017, o Medirria tem como missão promover a saúde com humanidade, oferecendo aulas que vão além do conhecimento técnico, com ênfase no cuidado humanizado. Entre suas ações, destacam-se visitas a lares carentes, palestras, atendimentos e campanhas de arrecadação de doações.









Atualmente, o projeto mantém parcerias com três instituições: o Lar de Idosos Maria Madalena, o Hospital da Criança de Brasília José de Alencar (HCB) e a Casa Lar Humberto de Campos. Essa última foi beneficiada com a doação de 62 cestas básicas, fraldas e produtos para a pele, arrecadados durante a campanha de fim de ano. A instituição acolhe crianças carentes em modelo de creche durante a semana e realiza, no primeiro sábado de cada mês, um evento voltado para gestantes em situação de vulnerabilidade. Nesses encontros, são oferecidas palestras, consultas com estudantes e médicos voluntários, além da entrega de doações.

A entrega das cestas ocorreu no último dia 7, com a participação de 25 alunos do projeto. Para Bianca Lavor, 23, uma das participantes, ações como essa refletem o propósito do grupo. "Ao todo, somos 60 integrantes no Medirria. Acreditamos que, mais do que as doações, nosso papel como sociedade e como futuros profissionais é promover educação em saúde, utilizando uma linguagem acessível, com acolhimento e atendimento de qualidade. Esse é o propósito: ir além dos conhecimentos teóricos da medicina, humanizar o atendimento e compreender as histórias e necessidades de cada pessoa", destaca Bianca.

Cartinha ao Papai Noel

Além do projeto de extensão, a Associação Atlética Acadêmica de Medicina do UniCeub também realizou uma ação solidária para adquirir brinquedos para os alunos da Escola Classe 13, em Sobradinho 2. "A professora Bruna Oliveira nos convidou a participar de uma iniciativa de Natal com as crianças de sua turma. Cada aluno escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo um presente, e a Bruna digitalizou todas elas e nos enviou", explica Camila Rondelli, 23, diretora de Logística da Atlética.

Com base nas cartinhas, os estudantes de medicina organizaram uma planilha detalhada, registrando os nomes das crianças, os presentes solicitados e os materiais escolares de que precisavam para a arrecadação. "Nós adoramos a ideia e a dedicação da Bruna. Ficamos muito felizes em poder contribuir, principalmente ajudando as crianças nos estudos com os materiais escolares. No total, 14 pessoas doaram, e cinco participaram da entrega, que aconteceu no último dia 6. Trazer a felicidade de receber os brinquedos desejados e ver a alegria delas brincando é uma das coisas mais bonitas que existem", celebra Camila.

Para Bruna, receber esses brinquedos é uma experiência mágica para as crianças, pois vai muito além do presente físico. "Para muitas delas, que não têm acesso a brinquedos e, muito menos, a chance de escolher o que desejam, ganhar algo que pediram é ainda mais especial. É um gesto de carinho que transmite a elas que são importantes e valorizadas, uma forma de enaltecer a sua autoestima", completa.