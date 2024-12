Festival Mulherar a Política começa nesta terça-feira (10/12)

Para Gabriela Rollemberg, "estamos todas no mesmo barco" - (crédito: Facebook/Reprodução)

O protagonismo feminino na política brasileira é o centro de um debate que vai reunir lideranças de diferentes espectros políticos em Brasília, na próxima terça-feira (10/12). É a 2ª Edição do Festival Mulherar a Política, promovido pelo movimento Quero Você Eleita e o escritório Gabriela Rollemberg Advocacia. O objetivo é promover um diálogo plural reunindo lideranças em um encontro que combina arte, música e poesia.

O tema escolhido para este ano é "Que pontes existem entre progressistas e conservadoras?" e a missão é discutir como mulheres de visões distintas podem construir consensos e avançar em pautas políticas inclusivas e transformadoras.

A idealizadora do projeto, Gabriela Rollemberg, afirma que o evento busca impactar a participação política feminina, exatamente construindo pontes entre mulheres progressistas e conservadoras. "Para que a gente possa entender que estamos todas no mesmo barco, precisamos remar na mesma direção, atuando de forma suprapartidária, construindo autorias coletivas em projetos de lei, construindo estratégias compartilhadas", defende.

Entre as convidadas confirmadas estão, a vice-governadora Celina Leão (PP), as senadoras Leila Barros (PDT) e Damares Alves (Republicanos); as deputadas federais Erika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL), além das deputadas distritais Jaqueline Silva (MDB), Dayse Amarílio (PSB), Doutora Jane (MDB) e Paula Belmonte (Cidadania).

Força feminina

O evento contará com o lançamento da publicação: Lugar de Fala: Um Retrato das Campanhas Femininas no Brasil, que reúne relatos de mulheres candidatas nas eleições de 2024. Outra novidade será a apresentação do projeto "Bancada Feminina na COP 30", que conecta prefeitos, biomas e sustentabilidade em uma iniciativa pioneira.

A noite será encerrada com um show da cantora Joana Duah, que promete levar o público a uma viagem musical inspirada nas riquezas e desafios do Brasil. O Festival Mulherar a Política reafirma o poder do diálogo e da representatividade feminina como caminhos para um futuro político mais inclusivo e colaborativo.

Ainda de acordo com a idealizadora do evento, esse tipo de projeto nunca ocorreu no Distrito Federal. "Vai ser muito interessante para a gente poder dar um pontapé inicial de algo muito maior. Pelo menos essa é a nossa intenção, para que a gente possa avançar e ter encontros periódicos sempre com a bancada feminina e a sociedade civil", detalha.

Gabriela acredita que trazer mulheres para discutir políticas públicas é trazer também mudanças consideráveis. "Todo esse ecossistema das mulheres na política vem crescendo e se fortalecendo. É muito importante para que a gente possa avançar, não só para a gente ter mais mulheres na política, mas que as mulheres queiram permanecer na política, para que a política não seja esse ambiente violento, de ódio, tóxico, para que seja uma política de paz, que faz do afeto a força que sustenta os seus atos, que têm uma escuta ativa", assegura.

Como legado para as próximas edições, ela espera que de fato, se possa construir uma bancada feminina do Distrito Federal. "Que a gente possa fazer diferente, fazer coisas novas, inovar na política", conclui.