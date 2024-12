Ceilândia recebe evento gratuito de Natal a partir de domingo (8/12)

Os moradores de Ceilândia receberão, a partir deste domingo (8/12), um evento gratuito de Natal com programação voltada para todas as idades. O Natal Brasilidades Sesc 2024 tem o objetivo de celebrar o espírito natalino e a diversidade cultural brasileira. O evento vai até 19 de dezembro e ficará aberto ao público todos os dias, das 17h às 22h. A programação contará com atividades como espetáculos de Natal e oficinas e acontecerá no Sesc Ceilândia.

Com o tema "Tradições que encantam, histórias que conectam", o evento é um convite para valorizar as histórias que nos conectam e reforçar o papel da convivência comunitária entre atividades lúdicas, artísticas e culturais.

A abertura do Natal Brasilidades ficará por conta da apresentação Magia de Natal, do ilusionista Carlos Steiner, seguida do espetáculo musical Broadway Show, com cantores performáticos da Vibratto Musical. A chegada do Papai Noel acontecerá em um momento cheio de magia, seguido por um cortejo de personagens natalinos da Cia Teatral Néia e Nando.

Durante a tarde, haverá distribuição de pipoca e algodão-doce, além de pintura de rosto para as crianças, que também poderão fazer belos registros fotográficos ao lado do Papai Noel e dos personagens do Natal Brasilidade Sesc 2024.

Confira a programação completa do domingo (8/12):

15h às 19h - Pipoca, algodão-doce, pintura em rosto;

16h às 17h - Magia de Natal, com o ilusionista Carlos Steiner;

17h - Cerimônia de abertura da temporada de Natal no Sesc Ceilândia;

17h30 às 18h30 - Broadway Show, especial de Natal, e chegada do Papai Noel;

18h30 às 19h30 – Cortejo de Natal com Noel e personagens;

19h30 às 22h - Papai Noel e personagens receberão as crianças para fotos.



Serviço

Natal no Sesc Ceilândia

Data: 8 a 19 de dezembro de 2024

Entrada: Gratuita

Mais informações: Sesc DF