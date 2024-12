Projeto promove roda de conversa para capacitar PCD's para o setor cultural

O projeto faz parte da iniciativa da Lente Cultural, com patrocínio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal) - (crédito: Luís Gustavo Nova)

Com apoio do Correio Braziliense, será realizada, em 9 de novembro, uma Roda de Conversa, às 16h, com o tema “Inclusão do Profissional PcD na Economia Criativa”, no auditório do jornal, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG).

O projeto faz parte da iniciativa da Lente Cultural, com patrocínio do FAC (Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal) e busca qualificar pessoas com deficiência para atuar no setor cultural, além de promover conscientização entre empregadores e colaboradores.

Participarão do evento nomes de destaque na área, como a artista plástica Amanda Bispo, o artista e produtor cultural Mano Dáblio, a consultora em acessibilidade Alê Capone e a fundadora da Plataforma PcD Protagoniza, Karla Raposo. A mediação será feita por Juju Peres, influencer PcD e atuante no mercado cultural de Brasília.



Serviço

Qualificação e Inclusão – Roda de Conversa “Inclusão do profissional PcD na economia criativa”

Data: 9 de novembro

Horário: 16h

Local: Auditório do Correio Braziliense

Ingressos: https://www.sympla.com.br/roda-de-conversa---inclusao-do-profissional-pcd-na-economia-criativa__2753298