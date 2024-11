Brasília vai sediar evento de tecnologia e economia criativa

Evento focado em exposições e conversas sobre economia criativa, o Pixel Show será realizado pela primeira vez em Brasília, entre os dias 22 e 24 de novembro, no Estádio Mané Garrincha. Conhecido como principal conferência de economia criativa da América Latina, o Pixel Show já contou com 18 edições realizadas em capitais como São Paulo, Salvador e Recife.

Anunciado nesta terça-feira (5/11), em cerimônia no Mané Garrincha (veja vídeo abaixo), o Pixel Show terá o objetivo de impulsionar a criatividade e os negócios na capital federal. Na programação do evento, haverá apresentações artísticas, mostras de tecnologia e palestras sobre como transformar a criatividade em negócio capaz de gerar monetização.

De acordo com os irmãos Simon e Allan Szache — sócios-fundadores do projeto Pixel Show —, o encontro também promoverá atividades interativas com o público durante o evento. "Serão ações para impulsionar o chamado lado direito do cérebro, que é o lado da criatividade. Então, em atividades do Pixel Show, as pessoas também irão participar. Nós vamos ver as pessoas fazendo arte", afirmou Allan.

Entre as atrações para visitantes no Pixel Show, Simon Szache cita iniciativas como pinturas em tela, além do o contato com simuladores virtuais e robôs. "Será um evento em que as pessoas são chamadas para assistir, experimentar e entender a economia criativa", concluiu Simon.

Destaques

Na programação de workshops do Pixel Show, haverá um encontro com o engenheiro mecatrônico Henri Coelho, que é fundador do projeto de ensino de robótica Robô Livre. O workshop será voltado para jovens entre 10 a 16 anos.

Os participantes aprenderão sobre a tecnologia e serão estimulados a criar seus próprios "DinoPets"— miniaturas de dinossauros feitas em MDF e personalizadas com tintas, canetas e giz. A ideia desta iniciativa é introduz o público jovem ao universo da fabricação digital.

No workshop de técnica mista, Michel Ramalho vai explorar o uso de diferentes materiais como aquarela, lápis de cor e giz pastel. O objetivo é criar obras fluidas por meio de processos práticos de pintura. Michel compartilhará técnicas para transformar "erros" em novas soluções artísticas.

Grafite

Na programação do Pixel Show Brasília, também haverá apresentações e workshops promovidos por artistas brasilienses. Um deles é o grafiteiro Daniel Toys. Reconhecido nacionalmente, Toys transforma em pinturas cenas do cotidiano da capital federal.

"Eu nasci em Brasília, eu vivo Brasília. A cidade e todo seu povo são inspirações para mim", contou Daniel Toys ao Correio. Além de falar sobre a carreira e mostrar seu trabalho, Toys irá interagir com o público do evento.