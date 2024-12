Ex-vice-presidente do PT-DF vira réu por estupro de vulnerável

A Justiça do Distrito Federal manteve a prisão do ex-presidente do diretório do Partido dos Trabalhadores no DF (PT-DF) Wilmar Lacerda - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra o ex-vice-presidente do Partido dos Trabalhadores no Distrito Federal (PT-DF), Wilmar Lacerda. O político é acusado de quatro crimes envolvendo menores de idade e agora é réu no processo.

A decisão foi proferida pelo juiz da Vara Criminal do Itapoã em 27 de novembro. Lacerda responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, fornecimento de bebida alcoólica a menores, exploração sexual de vulnerável e armazenamento de pornografia infantojuvenil. O ex-vice-presidente do PT-DF está preso há mais de um mês no Complexo Penitenciário da Papuda.

O político passou a ser investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal em um inquérito sobre exploração de menores em programas sexuais. Em agosto, durante uma operação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), investigadores encontraram mensagens no celular de um empresário de 61 anos que indicam a participação de Lacerda nos programas envolvendo menores. Uma das vítimas tem 13 anos.

O inquérito foi concluído e remetido ao MP, que apresentou a denúncia, agora aceita pela Justiça. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do petista. O caso tramita sob segredo de Justiça.

Afastamento

Wilmar foi afastado do PT até a conclusão do processo. Em nota divulgada quando o político foi preso, o diretório regional do partido informou que ele seguirá afastado das atividades “até que se esclareçam os graves fatos noticiados pela imprensa.”