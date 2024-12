Proteção à mulher

Sobradinho recebe a 5ª unidade do Comitê de Proteção à Mulher A nova unidade, inaugurada na manhã deste sábado (7/12), é a quinta inaugurada pela Secretaria da Mulher do DF em 2024, unindo-se aos comitês do Itapoã, Ceilândia, Estrutural e Lago Norte