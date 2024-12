Grafite no Parque da Cidade homenageia personalidades da história de Brasília

Desde a última segunda-feira, o verde que predomina em toda a extensão do maior parque urbano da América Latina tem ganhado um contraste colorido: oito artistas foram convidados a grafitar imagens de importantes personagens da história da cidade em quatro portões que dão acesso ao local. A iniciativa, que nasceu de uma parceria da Administração do Parque da Cidade Sarah Kubitschek com o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), é um presente de aniversário ao espaço, que completou 46 anos em 11 de outubro.

Burle Marx, Bernardo Sayão, Vitória Mesquita, Lucio Costa, Darcy Ribeiro, Cássia Eller, Joaquim Cruz e Sarah Kubitschek terão suas imagens abrilhantando as entradas e saídas do Parque da Cidade. Oito grandes grafiteiros de Brasília foram convidados pelo Sesc-DF para dar cor aos rostos, cada um é responsável por um mural, que colore os portões. São eles: Didi Colado, Camila Siren, Caio Aguiar (conhecido como New), Caburé, Fábio Gomes, Minoru, Daniel Toys e Key Amorim. Como estão sendo pintadas as partes internas e externas de quatro entradas e saídas, cada grafiteiro ficou responsável pelo desenho de um homenageado.

A artista plástica e urbana Didi Colado foi escolhida para retratar Burle Marx (foto: Luís Tajes)

Ao Correio, Didi, responsável pelo muro de Burle Marx, disse que considera um enorme privilégio ter sido escolhida a participar do projeto. "Eu adorei ser escolhida para homenagear essa personalidade, eu gosto muito de retratar plantas e a natureza, então, tem tudo a ver. Vai ser uma baita oportunidade de trazer o meu traço" e, também, a identidade dele", vibrou.

A artista destacou que o parque está no coração de Brasília, o que contribui para que os grafites sejam percebidos pela sociedade que transita nas vias diariamente. "A arte urbana precisa alcançar as pessoas. Isso muda o olhar da sociedade, traz pertencimento. Além disso, gera curiosidade, as pessoas que não o conhecem vão pesquisar quem é Burle Marx, eu vou estampar o nome dele junto ao desenho para despertar a curiosidade", declarou.

Leonardo Hernandes, gerente de Cultura do Sesc-DF, detalhou que a ideia foi proposta pelo administrador do parque, Todi Moreno. "Nós definimos que seriam oito murais, cada um dedicado a uma área — pioneiros, meio ambiente, inclusão social, arte, mulheres, arquitetura, educação e esporte. Buscamos instituições desses âmbitos e pedimos sugestões de nomes, dessa forma chegamos aos oito", explicou.

O mural que homenageia o atleta Joaquim Cruz já foi iniciado pelo artista Toys (foto: Fotos: Luís Tajes /CB)

Até o momento, há um mural pronto, o de Vitória Mesquita — que tem síndrome de Down e, aos 25 anos, acumula milhares de seguidores nas redes sociais. Ela foi responsável por movimentar a campanha #ATUALIZAGOOGLE, que fez com que o Google alterasse a definição errada de que a síndrome de Down seria uma doença. Não há data para que as artes estejam prontas, uma vez que os grafiteiros têm a liberdade de trabalhar conforme suas agendas. Apesar disso, a previsão é que o presente ao parque esteja finalizado na próxima semana.

Homenageados

Burle Marx, grafite por Didi

Burle Marx foi um arquiteto-paisagista que projetou o paisagismo do Eixo Monumental, idealizou os jardins interno e externos do Palácio do Itamaraty e de outros pontos de Brasília, a pedido do urbanista Lúcio Costa.

Vitória Mesquita, grafite por Siren

Brasiliense, Vitória Mesquita nasceu com síndrome de down e, aos 25 anos, acumula milhares de seguidores nas redes sociais. Foi responsável por movimentar a campanha #ATUALIZAGOOGLE, que fez com que o Google alterasse a definição errada de que Síndrome de Down seria uma doença. Graças a isso, hoje, quando se busca pelo termo, aparece que é uma condição genética.

Lucio Costa, grafite por New

Pioneiro da arquitetura modernista no Brasil, Lucio Costa ficou conhecido mundialmente pelo projeto urbanístico do Plano Piloto de Brasília. Após esse projeto, recebeu convites para coordenar vários planos urbanísticos no Brasil e no exterior.

Bernardo Sayão, grafite por Caburé

O engenheiro agrônomo Bernardo Sayão foi um dos primeiros diretores da Novacap e o responsável por iniciar as obras da estrada Belém-Brasília. Morreu aos 57 anos, quando uma árvore caiu em sua barraca, durante as obras da estrada, poucos dias antes de finalizarem a finalizarem.

Darcy Ribeiro, grafite por Fábio Gomes

Darcy Ribeiro é considerado uma das mentes mais brilhantes do Brasil. Fundou, junto ao educador Anísio Teixeira, a Universidade de Brasília (UnB). Darcy definiu as bases da instituição. Anísio planejou o modelo pedagógico. O arquiteto Oscar Niemeyer transformou as ideias em prédios.

Cássia Eller, grafite por Minoru

A cantora veio para Brasília aos 18 anos, onde atuou em atividades relacionadas à música — cantou, inclusive, no primeiro trio elétrico da capital, além de se apresentar em barzinhos da Asa Norte. Anos depois, estourou como um fenômeno em todo o país.

Joaquim Cruz, grafite por Toys

Nascido em Taguatinga, é o único brasileiro campeão olímpico em provas de pista. Participou de três Olimpíadas e acumula inúmeras medalhas.

Sarah Kubitschek, grafite por Key Amorim

Sarah Luiza Lemos Kubitschek de Oliveira foi a primeira-dama do país de 1956 a 1961. Esposa de Juscelino Kubitschek, desempenhou importante papel na construção da nova capital e foi idealizadora do Memorial JK.



