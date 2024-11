Secretaria de Cultura lança edital para organização do Réveillon no DF

A Secretaria de Cultura do Distrito Federal (Secec) publicou, em edição extra do Diário Oficial de sexta-feira (8/11), um edital de chamamento público para organizações da sociedade civil (OSCs) interessadas na produção e contratação de shows para o Réveillon.

O projeto, orçado em R$ 8 milhões, prevê festas de Ano Novo em Ceilândia, Planaltina, Praça dos Orixás e na Esplanada dos Ministérios. A pasta definiu que pode ocorrer festividade em outros locais, que serão definidos ao longo do edital.

O orçamento para os show estão previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, permitindo que duas ou mais OSCs participem da organização do evento. O edital também institui uma comissão que avaliará as propostas das organizações para a realização do Réveillon, denominado “Ano Novo, Novos Sonhos”.