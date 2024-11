Fachada do Teatro Nacional Claudio Santoro recebe nova pintura

O Teatro Nacional Claudio Santoro receberá serviços de pintura e limpeza nas fachadas. As equipes iniciaram o trabalho de recuperação pelas empenas laterais e no acesso ao foyer da Sala Martins Pena.

Entre as ações estão limpeza e pintura do concreto das fachadas e reformas no foyer. A aplicação da tinta começou pelo painel criado por Athos Bulcão, formado por blocos de concreto na lateral do prédio, virado para a Esplanada dos Ministérios. As reformas serão feitas sem alterar o projeto original de Oscar Niemeyer, por isso, a pintura será branca, dando um aspecto mais brilhante ao espaço.

Para a pintura, os profissionais utilizaram uma plataforma elevatória. Na sequência, os trabalhadores irão para o outro lado da empena para realizar o mesmo serviço.

Ao mesmo tempo que a pintura está sendo feita, ocorre também a recuperação da fachada localizada na frente do foyer da Sala Martins Pena. As infiltrações que existiam na parte interna foram arrumadas e a pintura foi renovada.

Apenas nesta primeira fase de reformas, o investimento feito pelo Governo do Distrito Federal consta em R$ 70 milhões. Por meio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), as obras da primeira etapa se concentram na construção do sistema de combate de incêndio, implementação de acessibilidade e restauro do foyer e da Sala Martin Pena.

Estão previstas mais três etapas de obras, que incluem a Sala Villa-Lobos, o Espaço Dercy Gonçalves, a Sala Alberto Nepomuceno e o anexo. As obras de restauração tiveram início em dezembro de 2022.

Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel