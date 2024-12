Domingo (8/12) deve ser ensolarado e com pouca chance de chuva no DF

A chuva deve dar uma trégua aos brasilienses neste domingo (8/12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de dia ensolarado, com poucas nuvens no céu e baixas chances de chuva. A partir de segunda-feira (9/12), o tempo deve começar a mudar, com aumento da nebulosidade, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente a partir da tarde.

Ainda no domingo, ao longo do dia, com o aquecimento diurno, a nebulosidade tende a aumentar um pouco, mas a chance de chuva continuará pequena. Pela manhã, a temperatura mínima foi de 15°C, registrada na região de Águas Emendadas. No Plano Piloto, a mínima foi de 17°C. "No decorrer do dia, as temperaturas devem aumentar, podendo chegar a 34°C. No Plano, a máxima prevista é de 32°C", destacou o meteorologista Heráclio Alves. "Quanto à umidade relativa do ar, a máxima foi de 90%, registrada pela manhã, e a mínima prevista é de 25%", completou.

